ON-LINE: V sobotu přibylo 6914 nových případů, index PES klesl

8:22 - Počet úmrtí stoupl na 23 226. V nemocnicích je kvůli covid-169 hospitalizováno 8742 osob. V březnu zemřelo zatím 2475 nakažených, v průměru 190 denně. V únoru to bylo 144.

7:35 - Index epidemického rizika PES dnes klesl ze 73 na 71 bodů. Je to jeho nejnižší hodnota za více než měsíc. Šestým dnem zůstává ve čtvrtém stupni.

7:29 - K dnešnímu dni ve funkci hlavní hygienička Jarmila Rážová a do doby jmenování jejího nástupce ji zastoupí ředitelka moravskoslezské krajské hygienické stanice Pavla Svrčinová.

7:28 - Čína chce do konce letošního roku nebo do poloviny příštího roku proti covidu-19 naočkovat 70 až 80 procent své populace. V sobotu to podle agentury AP řekl šéf čínského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí Kao Fu.