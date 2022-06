Odborníci: Při předsednictví by Česko nemělo chrlit nápady, ale vyjednávat

Členské země se střídají v předsednictví Rady Evropské unie každých šest měsíců, Česko přebírá štafetu po Francii. „Role předsednické země spočívá zejména v určování agendy a priorit Rady EU. Celkově se předsednický stát ujme místa v čele téměř 195 pracovních skupin Rady, včetně Výboru stálých zástupců, kterému se také říká COREPER,“ uvádí Euroskop, který spadá pod Sekci pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR.

Analytik Asociace pro mezinárodní otázky Karel Kruliš soudí, že ČR je připravená přiměřeně velikosti své ekonomiky, počtu obyvatel a kapacitě státní správy. „Žijeme v době, která přinesla diametrálně jiná témata. Připravit se tedy zase tolik nešlo,“ řekl Novinkám.

„Předsednictví neslouží k tomu, abychom mohli v EU prosazovat svá témata. Můžeme moderovat debatu a ovlivňovat agendu, na co se bude klást pozornost. Můžeme přispívat k vytváření kompromisů,“ dodal Kruliš.

To, jak budou Češi a Evropané vnímat české předsednictví, bude podle Kruliše velmi záležet na marketingu, který Fialova vláda zvolí. „Například v řešení energetické krize jsou Češi velmi sjednocení v podpoře jádra. V zásadě nelze udělat chybu, pokud by se Fialově vládě povedlo v této oblasti dosáhnout úspěchu. Ovšem to už se zčásti podařilo v rámci francouzského předsednictví, že se jaderná energetika v omezených parametrech uznala jako udržitelný zdroj,“ připomněl.

Spíše než chrlení nápadů a plánů by bylo dobré, kdyby se Česko a jeho diplomaté snažili konstruktivně hledat řešení a formulovat je. Třecích ploch mezi státy, a to nejen přímo kvůli válce na Ukrajině, totiž bude zejména na podzim dost. Petr Kaniok, Katedra mezinárodních vztahů MU<br />

Právě v přístupu k řešení energetických problémů se podle Kruliše ukázalo, že se Česko nemusí omezovat na visegrádskou čtyřku a na podporu Německa, ale že může hrát evropskou politiku i s jinými partnery.

Logisticky se to zvládne

Petr Kaniok z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity si myslí, že vláda dohnala zpoždění, které svým podceněním předsednictví způsobil předchozí kabinet Andreje Babiše (ANO).

„Na stálém zastoupení (obdoba české ambasády při evropských institucích, pozn. red.) jsou navíc zkušení diplomaté, takže věřím, že logisticky a negociačně Česko své předsednictví zvládne,“ řekl Novinkám.

I on však zdůraznil, že ani předsednictví Radě EU neumožní členské zemi akcelerovat vlastní témata. Valnou většinu totiž zdědí v nějaké fázi rozpracovanosti.

Pokud se Evropa rozhodne, že se odstřihne od ruské ropy a plynu, tak by čeští politici měli tlačit na to, aby EU přijala jednotný postup řešení, který pomůže zvládnout inflaci a zvyšování cen energií. Jan Bureš, politolog

„Během šesti měsíců totiž ani nelze nic moc nového zvednout, od Česka se to ani vzhledem k jeho reálné vyjednávací síle a prestiži nečeká. Spíše než chrlení nápadů a plánů by bylo dobré, kdyby se Česko a jeho diplomaté snažili konstruktivně hledat řešení a formulovat je. Třecích ploch mezi státy, a to nejen přímo kvůli válce na Ukrajině, totiž bude zejména na podzim dost. Pokud bude Česko šikovné, může si trpělivým vyjednáváním a obrušováním hran výrazně zlepšit svou reputaci v EU,“ napsal Kaniok Novinkám.

Role tuzemských voleb

Vládní strany ke všemu čekají na podzim komunální a senátní volby a start kampaně pro prezidentské volby. „Je velkou otázkou, co s domácí atmosférou udělá podzim a startující kampaň před prezidentskými volbami. Již nyní visí ve vzduchu hrozby stávkami, zejména Josef Středula může kabinetu svým navázáním na odbory docela ,zatopit´. Ale nemyslím si, že by se scénář s pádem vlády měl opakovat,“ odkázal Kaniok na poslední české předsednictví v roce 2009, během kterého padla vláda Mirka Topolánka (ODS).

Podle politologa Jana Bureše může Petru Fialovi (ODS) předsedání Radě EU na české politické scéně i pomoci. „Pokud předsednictví bude vypadat vizuálně dobře, nebudou se dít chyby, nespadne vláda jako při minulém předsednictví, pokud se ČR v Evropě předvede dobře, budou se u nás konat mítinky na zámcích a bude to vypadat pěkně, tak by předsednictví mohlo posílit pozici vlády Petra Fialy (ODS). Hlavně to může posílit tábor vládních voličů, který se v poslední době oslabil,“ řekl Novinkám.

Na druhou stranu vidí Bureš v předsednictví pro oblibu vládních stran i možná úskalí. „Lidé mají velké ekonomické a sociální starosti, a pokud se bude voličům zdát, že vláda při předsednictví řeší problémy, které jsou normálním lidem vzdáleny, tak to vládě nepomůže,“ dodal.

Také Bureš souhlasí s tím, že Česko si nebude moci diskutovaná témata během předsednictví příliš vybírat. Vláda ale podle něj může vybrat taktiku, kterou v jednotlivých kapitolách zvolí.