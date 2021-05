Od září by mohl být normální stav, naznačili ministři

Podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové by mělo Česko kolektivní imunity proti koronaviru dosáhnout v září. S tím by pak mohla skončit většina vládních opatření. Podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) by zůstalo pouze omezení vnitřních sálů, a to na 80 procent.