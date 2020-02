Očkování bude povinné i pro soukromé školky

Poslanci zároveň schválili, že by pro děti do jednoho roku věku pojišťovny platily vakcínu proti zákeřnému onemocnění meningokokem .

Doplnil, že zákon by neplatil pro děti s trvalou kontraindikací, která by očkování znemožňovala, což by se týkalo například dětí s atopickým ekzémem nebo epilepsií.

Sněmovnou také prošel pozměňovací návrh z dílny Pirátů, podle kterého by i neočkované děti mohly jezdit na školy v přírodě. „Ustoupili jsme, u škol v přírodě ta podmínka být nemusí. Jsou to stabilní kolektivy, žáci, co se znají,“ řekl Vojtěch. Naopak u dětských táborů a zotavovacích akcí by mělo být očkování podmínkou.