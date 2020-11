Novotný jako horký brambor ODS. Potřebujete mě, vzkázal straníkům

„Jako slušnému člověku je mu (Fialovi) mnohem více špatně z lidí, které jsem urazil. Doteď nikdo neřekl půl slova k obsahu. Vadí forma, rozumím. Miluji tu stranu, potřebuje mě. Kdo toto nechápe, nemá ánung o tom, co je to PR. Že jsem sebevědomý, a naopak já nechápu, že je konec? Pokud ano, proč nepřichází? Tohle je okamžik, na který čekali ti, jimž ve straně nevoním,“ řekl Novinkám.

Novotný minulý týden nazval šéfku resortu financí Schillerovou „ubohou estébákovou ku*vičkou”. Uvedl to v reakci na to, že byl schválen vládní daňový balíček, který však podpořila spolu s hnutím ANO, KSČM, SPD také jeho domácí ODS. On sám však mluví o důsledcích, jaké bude mít krok na rozpočty krajů a obcí. Jako starosta pražské části to podle svých slov sám pocítí.

Pokud jde však o samotnou reakci předsedy strany Fialy, ten naznačil, že je tentokrát ve hře i možný odchod Novotného, k němuž ho vyzvala buňka Prahy 5. „Pro Pavla Novotného je to ke zvážení, byl k tomu vyzván. Nepřeceňujme ho, nemá stranickou funkci, jsou zde orgány, které mohou konat. Nebudu vykládat každý jeho výrok na internetu, nejsem jeho mluvčí,“ sdělil předseda ODS Právu.

Impulsy o konci Novotného v ODS však nepřicházejí zevnitř strany zdaleka poprvé. „O mém vyloučení probíhá diskuse tam, kde nerozumí členstvo tomu, že mě nikdy nebude ODS vylučovat, neb nebude muset,“ komentoval snahy Novotný.

Zároveň tak zopakoval svá slova z lednového kongresu o tom, že stačí zpráva od předsedy strany či šéfa Senátu Miloše Vystrčila (ODS), jichž si váží, a sám odejde. „Představa, že mně Petr Fiala naznačil, že to udělám buď sám, nebo ODS, je zcela mimo realitu,“ podotkl.

Konec snu o Sněmovně

Na otázku, proč však zůstává ve straně, jejíž část o jeho členství zjevně nestojí, reagoval spíše vyhýbavě. „Jsem frustrovaný, smutný, pod tlakem těch, co se tváří, že se jich to netýká a nezajímá je to, těch, co se bojí, že se kvůli šišlavé, blbé exhibiční časované bombě nedostanou do Sněmovny,“ uvedl.

Odkazoval tak na své sněmovní ambice. Novotný se již dříve nikterak netajil tím, že má chuť kandidovat v nadcházejících parlamentních volbách. „Mám pražskou kandidátku vést, a ne žebrat o poslední místo. Jsem jediný, kdo tu bere hlasy Pirátům a oslovuje v Praze nerozhodnuté voliče pod třicet, jsem superstar, která shoří jak papír, protože není pragmatičtější. Každé PR eso vám s pistolí u hlavy řekne, že bych v Praze jako lídr kandidátky dovedl ODS k nejlepšímu výsledku,“ řekl sebevědomě.

Sám však počítá s tím, že si tyto šance definitivně zmařil. „Jsem přece odsouzený,“ podotkl. Poukazoval tím na požadavek Výkonné rady ODS, která podmiňuje účast na kandidátce čistým trestním rejstříkem. Novotný byl však na začátku letošního roku pravomocně odsouzen za to, že policii oznámil, že se chystá zavraždit podnikatele Marka Víta, jehož považuje za podvodníka. Soud mu tehdy uložil pokutu přes šedesát tisíc korun. Jeho právní zástupkyně v dané věci následně podala ústavní stížnost.

Kdyby však kandidovat mohl, odmítá, že by se v poslanecké lavici choval jako sólista ve chvíli, kdy by se dostal se stranou do názorového rozporu, jako to bylo nyní patrné z jeho vyjádření o daňovém balíčku. „Jsem loajální, připraven zvedat ruku s Babišem a SPD, až půjde zase o něco, co jsme jako strana slíbili. Ačkoli s tím budu totálně v neshodě,“ řekl Novotný.

Zaměřit se chtěl na legislativu, která jemu samotnému praxi starosty znepříjemňuje. „Štve mě stavební zákon, který podle mě napsala Central Group (developerská společnost - pozn.red.), a zákon o odpadech je sice super, ale sto let za opicemi,“ míní.

Právě na tom, zda je v budoucnu ve hře i jeho postup uvnitř ODS, případně kandidatura v dalších volbách, či má být rovnou vyloučen, se dnes neshodnou nejenom straníci v regionech, ale ani špičky strany.

Mezi výrazné odpůrce Novotného se dlouhodobě řadí například zakládající člen strany, europoslanec Jan Zahradil. „Přeji mu, aby byl ještě dlouho úspěšným starostou Řeporyj,“ napsal stroze Novinkám.

Naopak šéf pražské buňky Tomáš Portlík vidí jeho pozici ve straně poněkud optimističtěji, je to podle něj především na něm. „Myslím, že Pavel není člověk, který je nevzdělaný. Jestli má někdo v ruce karty o tom, jak bude vypadat jeho budoucnost v ODS, tak je to právě on. Nevadí nám obsah toho, co říká, ale forma,“ řekl Novinkám.