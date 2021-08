Novela o odpočinku přepracovaných strojvedoucích stále chybí

Je to důsledek stavu českých železnic, hodnotí tragickou srážku vlaků Němci

„A to vše za podmínky, že z něho alespoň šest hodin bude moci zaměstnanec strávit spánkem na lůžku,“ uvádí ministerstvo v návrhu.

Mezi další změny patří to, že směna během 24 hodin nebude smět překročit délku 13 hodin, v případě režijní jízdy pak 15 hodin.

Byla to strašná rána, začaly létat věci, popsala cestující srážku v Západním expresu

„Vzhledem k těmto okolnostem stoupá míra pravděpodobnosti selhání lidského faktoru, a to například i vlivem nedostatečného odpočinku,“ konstatuje se v materiálu, který by v případě schválení vládou měl platit od ledna.

„Já můžu jít klidně hodinu tam a hodinu zpět a zase nebudu odpočatý,“ dodal Vincour s tím, že by mělo být garantováno šest hodin odpočinku na místě, kde bude probíhat.

Návrh podle něj naopak si­tuaci spíše zkomplikuje a přinese zásah do stávající sestavy směn, což je ztíží.

Novela by měla zasáhnout i do praxe dopravců. „Navrhované opatření již nyní dodržujeme. Nemáme nastavenu žádnou směnu, na které by nebyl dodržen odpočinek šest hodin na lůžku, a délka směny s režijní jízdou u nás nepřekračuje patnáct hodin,“ řekl Emil Sedlařík z Leo Expressu.