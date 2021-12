Nová vláda chce zmírnit tresty za konopí

„Částečně se to řeší formou přestupku, ale v praxi to nemá kýžený efekt. Procento uživatelů konopí tady je, je to společenský fakt a bylo by z dlouhodobého hlediska, v horizontu několika volebních období, žádoucí přemýšlet o trendech, které jsou v některých západních státech směrem k legalizaci,“ uvedl Michálek.