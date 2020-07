Nesmíme ztratit důvěru lidí, ministerstvo by mělo zlepšit komunikaci, míní Prymula

Po celou dobu epidemie, kdy jste ještě fungoval jako náměstek na ministerstvu zdravotnictví, jste byl de facto muž číslo 1 a vaše jméno se skloňovalo několikrát denně, teď je to spíše naopak a téměř se o vás neví. Momentálně zastáváte funkci vládního zmocněnce pro vědu a výzkum na Úřadu vlády. Čemu se teď věnujete?

Je to nastavení systému vědy a výzkumu ve zdravotnictví v České republice. Krize ukázala, že tu máme řadu velmi dobrých nápadů, ale nedotahujeme je do konce, do praktických realizací.

Snažíme se to tedy postavit trochu jinak, abychom neměli jenom špičkové publikace, ale abychom měli i realizace, to znamená, aby kromě základního výzkumu tu byl i ten aplikovaný. Zároveň abychom dokázali naše myšlenky přetavit do konkrétní podoby projektů. To je věc, která nás zajímá a v krizi, kdy nechceme spoléhat na jiné země, je to asi jediná cesta.

Určitě jste sledoval kroky ministerstva v rámci řešení koronavirové situace i poté, co jste opustil post náměstka. Je něco, co byste udělal jinak, kdybyste tam ještě byl? Nebo všiml jste si nějakých chyb?

Ta opatření je možno v obecné míře akceptovat, ale musí se komunikovat včas, a musí to pro lidi mít nějaké přijatelné odůvodnění. Nejhorší, co můžeme dělat, je ztratit důvěru běžných lidí, protože je nesmírně komplikované něco nařizovat, když tomu ti lidé nevěří. To je podle mě alfou a omegou celého procesu.

Takže problém vidíte hlavně v komunikaci.

Ano, určitě. Myslím, že problém je v té komunikaci.

Měla by tu být dohoda mezi hygieniky a politiky. Teď potřebujeme fungovat rychle a účelně, protože epidemie se ptát nebude, jestli se dohodneme nebo ne.

Jak dlouho na postu zmocněnce plánujete vydržet? Ptám se i třeba v souvislosti s tím, jak jste se nedávno vymezil vůči slovům premiéra Andreje Babiše, když kritizoval hygieniky za rozhodování. Vy jste tehdy opáčil, že zodpovědnost za to měla naopak vláda.

Myslím, že to byla trochu dezinterpretace. Osobně si myslím, že vláda zodpovídá za celostátní opatření, což se dělalo v první fázi, ale to, co se dělá na úrovni regionů, za to zodpovídá nepochybně krajská hygiena, byť to nějakým způsobem konzultuje.

Stále si myslím, že by tu měla být nějaká dohoda všech tří zúčastněných stran, tedy hygieny, regionu a třeba ministerstva zdravotnictví, protože pokud se ta opatření budou vyhlašovat izolovaně, bude to působit více méně, i z hlediska rychlosti, chaos. To by se mělo odstranit, protože teď opravdu potřebujeme fungovat rychle a účelně, protože epidemie se ptát nebude, jestli se dohodneme nebo ne.

Vraťme se k tomu dotazu, jak dlouho chcete na Úřadu vlády pobýt? Nepřemýšlíte nad odchodem do soukromé sféry, o němž jste před časem mluvil?