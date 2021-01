Neobsazených bytů skokově přibylo

„A pak dům i celá naše ulice se až k neuvěření za pár měsíců proměnily s tím, jak se čím dál víc bytů přeorientovalo na krátkodobé pronájmy pro cizince, co si přijížděli do Prahy užít. Byl to tady samý turista, dosud klidná ulice byla celou noc na nohou. O patro výš co chvíli pořádali uprostřed noci večírek. Domem procházely desítky lidí, kteří přijeli na dva, tři dny a zase mizeli,“ líčí Michal důvody, proč se rozhodl pro změnu a už rok bydlí jinde.