Babiš je v kauze Čapí hnízdo opět obviněn, manželka už ne

Trestní stíhání v případu údajného dotačního podvodu tedy pokračuje a spis se vrací do Prahy k dozorovému státnímu zástupci. Stíhání Babišových rodinných příslušníků nyní definitivně končí.

„V současné době není důkazní situace na to, aby mohla být věc obžalována, nebo zastavena,” uvedl Zeman. Zrušení stíhání označil za nezákonné a předčasné.

Po dvou letech městské státní zastupitelství v Praze zveřejnilo pravomocné rozhodnutí o zastavení trestního stíhání. Žalobce Jaroslav Šaroch dospěl k závěru, že se nepodařilo shromáždit dostatečné důkazy, které by obstály před soudem. Díky anonymním akciím nebylo podle něj možné prokázat, zda měl Babiš ve firmě Farma Čapí hnízdo rozhodující vliv. Od té doby věc zkoumal nejvyšší žalobce Zeman.

Společnost Farma Čapí hnízdo, která původně patřila Babišovu holdingu Agrofert, se v prosinci 2007 přeměnila na akciovou společnost a v roce 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na niž by jako součást velkého koncernu Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do února 2017, kdy jej vložil do svěřenských fondů.