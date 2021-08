Nálezci letounu s lidskými ostatky na Osoblažsku mohli porušit zákon

Stroj amatérští hledači kovů vyzvedli začátkem srpna za asistence policie a odborníků z Leteckého muzea v Suchdole nad Odrou na Novojičínsku. Současně se dohodli s obcí, že letoun bude po vyčištění a zmapování umístěn v expozici muzea v Osoblaze a na místě nálezu vznikne pietní místo.

Jenže archeologové mají za to, že se Franek s Němcem i muzejníci ze Suchdolu zachovali špatně. „Postupovali v rozporu s ustanoveními hned několika zákonů České republiky,“ řekl Právu Jiří Doležel, vedoucí referátu archeologické památkové péče Archeologického ústavu Akademie věd (AV) ČR v Brně. Podle něj šlo podle zákona o archeologický nález. A ty náleží jen archeologickým ústavům AV ČR nebo těm, kteří mají povolení ministerstva kultury. „Nálezci se proto vystavují sankcím,“ varoval Doležel.

Prověřuje to policie

Stejný názor zastává i ředitel Archeologického ústavu AV ČR v Praze Jan Mařík. A oběma odborníkům dává za pravdu i ředitel ostravského pracoviště Národního památkového ústavu Michal Zezula. „Navíc v případě nálezu lidských ostatků je třeba vzít v potaz rovněž příslušné mezinárodní úmluvy a konvence týkající se zacházení s válečnými hroby,“ připomněl.

Doležel i Mařík jsou přesvědčeni, že Franek, Němec a pracovníci suchdolského muzea mohli porušit zákon o válečných hrobech a pietních místech, zákon o pohřebnictví či zákon o střelných zbraních a střelivu. Zda se tak stalo, už prověřuje policie. „Podnětem se nyní budou zabývat policisté z Města Albrechtic,“ potvrdil Právu policejní mluvčí René Černohorský.

Mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová sdělila, že krajský úřad jakožto orgán státní památkové péče v rámci předmětné řešené agendy zaslal na Policii ČR žádost o poskytnutí informací či postoupení písemností týkajících se případu a současně dal podnět k prošetření možného protiprávního jednání.

Hledači i pracovníci letecké a vojenské expozice muzea ze Suchdolu nad Odrou však tvrdí, že nic neporušili. „Určitě to není archeologický nález. Našli jsme to, co by archeologové nikdy nenašli,“ posteskl si Franek.

Nález navíc řádně ohlásili. „Udělali jsme to v březnu či dubnu ve Slezském zemském muzeu v Opavě. Tam nám řekli, že to pod ně nespadá, ať voláme Suchdol, protože oni tomu nerozumí,“ popsal a dodal, že lidské ostatky putovaly k odborníkům do Brna, nejen kvůli zjištění totožnosti osádky letounu. Stroj zůstal ve Slezsku, kde ho zrenovují.

Také Petr Bartošík, pracovník suchdolského muzea a odborník na leteckou a vojenskou techniku, věří, že nic neporušili. „Už jsem na krajském úřadě vše vysvětlil, všechno bylo domluvené a v souladu s platnými zákony,“ ujistil.

Základní rozpor je podle něj v tom, co je a není archeologický nález. „Podle zákona o památkové péči je archeologický nález vše od nejstarší doby do novověku. My se ale pohybujeme v období moderních dějin, takže zákon na to nejde uplatnit,“ vysvětlil Bartošík.

„Nikdy se objasňováním leteckých havárií nezabývali. Byla to věc amatérských badatelů a nadšenců. Teď to chtějí někteří profesionální archeologové vzít pod sebe,“ míní Bartošík.

„Snad bude všechno v pořádku. Letadlo se našlo, kluci se proslavili a muzeum v Osoblaze bude obohacené o nový kousek,“ poznamenala starostka Bohušova Jarmila Schnaubeltová (SNK Občané).