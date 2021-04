Na Jízdu kolem osení vyrazilo šest jezdců. Brzy ráno, aby nelákali přihlížející

Lokální fenomén zvaný Jízda kolem osení je zapsán v nehmotném kulturním dědictví Moravskoslezského kraje. V minulých letech se objevila i myšlenka požádat na zápis do světového dědictví UNESCO, pořadatelé k tomu ale nedali souhlas. „Odmítli jsme to. Už tak se na akci za normálních okolností sjíždějí lidé z širokého okolí a koně někdy jen stěží projíždějí kolem parkujících aut. Zapsání na seznam UNESCO by přineslo takovou reklamu, že by to mohlo ohrozit samotnou myšlenku akce a ztratila by se její intimita. Je to lidově-náboženský zvyk, ne turistická atrakce,“ doplnil Václav David.