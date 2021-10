Modernizace české armády láká světové zbrojovky

Zástupce GDELS zdůrazňoval, že ASCODy jsou už zavedené, přičemž probíhá nejen střednědobá modernizace u španělských, ale také další vývoj, protože je aktuálně zařazuje pod jménem Ajax do výzbroje Británie. Přiznal i problémy v Británii s průchodností a hmotností, o nichž obšírně informoval britský bulvární tisk, ale zmínil, že se objevil až na úplném konci zkoušek, kdy se testovaly limity vozidel v nejextrémnějších podmínkách.

Vnitřní prostor pro osm vojáků je překvapivě velký a nijak nepřipomíná stará stísněná BVP. Sedačky nejen chrání vojáky před zraněním, ale jsou nezvykle pohodlné, aby vojáci dorazili na bojiště čerství. Souvisí to se změnou taktiky v 21. století. Jak podotkl zástupce Rheinmetallu, změnila se v EU demografická situace a už nelze počítat s masovým nasazením vojáků, kdy se vyšlou do boje tisíce tanků a doufá se, že čtvrtina, která prorazí, porazí nepřítele.

IDET ale ukázal, že se zbrojaři připravují i na budoucí tendry AČR. Nexter společně s německou KMW, které tvoří joint venture KNDS, vystavoval vedle houfnic Caesar tank leopard v poslední verzi 2A7, jakou dostává Německo a na kterou se modernizují starší dánské 2A5DK a kterou by měli dostat i Maďaři.

Důvod je prostý. I když se tom nahlas moc nemluví, české tankové jednotky mají zastaralé vybavení tvořené modernizovanými sovětskými tanky T-72M4, jejichž základ pochází z osmdesátých let. A Leopardy 2 by mohly být jednou z možných náhrad, když je v různých verzích využívá už 13 evropských zemí.

Nejde však jen o technické kvality, mezi experty zaznělo, že vzhledem k malé velikosti naší armády se vyplatí se mít ve výzbroji stejné typy jako větší, které na ně mají zařízenou logistiku, což se hodí při údržbě, ale také při nasazení do společných misí, byť se to nemusí líbit tuzemským zbrojovkám snažícím se prosadit své konstrukce.

Na obzoru je i náhrada nástupce stíhaček JAS 39 Gripen. Jejich pronájem končí v roce 2027 s dvouletou opcí, takže v roce 2029 bude potřeba mít nástupce. V Brně proto vystavoval i americký Lockheed Martrin, které představil makety svou svých strojů F-16C/D Block 70 a F-35. Jeho zástupce pro globální snahy Jonathon C. Linn přiznal, že firma má zájem vstoupit do tendru: „Právě teď poskytujeme vládě České republiky informace a jsme šťastní, že tu jsme a můžeme pokračovat v jednáních, takže proces pokračuje. Máme platformy F-16, tak F-35.”

Nevyloučil ani možnost dodání bojových letounů F-35: „F-35 jsou v nabídce, a je to skvělá volba pro Českou republiku. Mohli jste vidět, že si F-35 koupilo i Polsko, bude jich mít 32, první budou dodány v roce 2024 pro výcvik. F-35 se stává páteří (aliančních) letectev poté, co jím dlouho byly F-16.“ Zdůraznil přitom, že výhodou je standardizace, protože na každé alianční základně budou připraveni na tyto stroje. Současně vyzdvihl široké schopnosti stroje: „Je to víceúčelový bojový letoun.“