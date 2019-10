Ministr Vojtěch se oženil

Třiatřicetiletý Vojtěch si vzal svoji partnerku Olgu Píšovou, se kterou se znají přes sedm let. „Byla to spíše soukromá oslava, přišel pan premiér, ale jinak tam byli zejména přátelé, nezval jsem žádné politické kolegy. Já si svůj soukromý život spíše chráním a v tomto smyslu to nebyla žádná veřejná akce,“ řekl Blesku Vojtěch.