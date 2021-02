Ministr Blatný ke změnám v očkování

Do Česka od začátku roku, kdy očkování odstartovalo, dorazilo do čtvrtka podle premiéra Andreje Babiše (ANO) 797 460 vakcín, z toho se vyočkoval přes 600 tisíc dávek.

Prozatím se mohli do očkování zapojit pouze senioři starší 80 let, zdravotníci, pracovníci sociálních zařízení a tamní klienti. Od začátku března by se systém registrací měl otevřít i pro další skupiny obyvatel, zejména pedagogické a nepedagogické pracovníky a seniory nad 70 let. Očkovat začínají také praktičtí lékaři.