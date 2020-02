Ministerstvo zahraničí nedoporučuje cesty na sever Itálie

Ministerstvo zahraničí nedoporučuje českým občanům občanům cestovat na sever Itálie do oblastí, které se potýkají s rozšířením koronaviru. Jedná se o Lombardii a Benátsko. Opatření platí do odvolání. Resort varuje cestovatele, že se v případě cesty do postižených oblastí mohou na dva týdny ocitnout v karanténě.