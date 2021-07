Ministerstvo nehodlá respektovat rozhodnutí soudu ohledně uznávání protilátek

V Česku se mohou lidé při vstupech do nejrůznějších provozoven či na akcích prokazovat očkovacím certifikátem, potvrzením o negativním testu či potvrzením, že jsou ve lhůtě 180 dní po prodělání onemocnění covid-19.

„Na uznávání protilátek v tuto chvíli není odborný konsensus. Podle odborníků zatím není dostatek validních studií (nad rámec 180 dnů, po kterých je odborně uznána míra protilátek získaných proděláním onemocněním), které by určily, jaká hodnota protilátek je ještě ochranná, na jak dlouho a kdy se má vyšetření opakovat. Z těchto důvodu MZ zatím nemohlo zařadit mezi kritéria uznávání bezinfekčnosti hodnotu protilátek tak, jak NSS požaduje,” reagovala na dotaz Štěpanyová.

„Odborné argumenty jsme v reakci na rozhodnutí NSS doplnili do stávajícího mimořádného opatření,” dodala.

„Absolutně není možné, aby správní orgán nerespektoval závazné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Naopak je povinen podrobně prostudovat jeho odůvodnění a přizpůsobit příští rozhodovací praxi tomu, co v tom odůvodnění je,” ohradil se proti postupu Dostál.

„Pokud by se ministerstvo domnívalo, že lidé s jakýmkoliv množstvím protilátek, i třeba velmi vysokým, jsou rizikoví, tak v takovém případě to musí soudu doložit. Jsem ale přesvědčen, že teze, že by prodělání nevytvářelo vůbec žádnou imunitu, není vědecky udržitelná,” doplnil.