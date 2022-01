Míl: Babišova vláda mohla růst cen energií zastavit

„Navíc největší německé firmy jsou z důvodu zachování konkurenceschopnosti dotovány v rámci vysokých cen elektrické energie vládou. To si ostatní země dovolit nemohou, narušuje to rovné konkurenční prostředí,“ podotkl bývalý zmocněnec.

„Zarážející je, že komentujeme uniklý text z Financial Times a nepodílíme se na přípravě jeho návrhu na pracovní úrovni. Nereagujeme v době, kdy je na to příležitost a prostor. Musíme tento náš přístup už konečně změnit,“ podotkl Míl.

„Proč se nemluví o transferu technologií a know-how zdarma, a to v rámci evropského řešení? V každém případě je nezbytné rychle vyhodnotit dopady do platných rozvojových plánů. Nemá smysl si pořád stěžovat. Můžeme například reagovat i úpravou legislativy tak, abychom byli schopni termíny splnit,“ pokračoval.

Trval by i na prosazení doplňujícího usnesení. To by spočívalo ve vyhodnocení navrhovaných opatření do cen elektrické energie pro spotřebitele.