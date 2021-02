Maximální příspěvek v karanténě bude jen pro lidi s hrubou mzdou nad 29 tisíc

Příspěvek se podle návrhu nebude danit ani zahrnovat do příjmu při posuzování nároku na sociální dávky. Nebude možné ho strhnout v exekuci. Izolačku by neměli dostávat lidé, kteří se dostali do karantény krátce po návratu z ciziny, kde nebyli pracovně. Nárok na příspěvek by neměli tehdy, pokud by je lékaři poslali do karantény do pěti dnů od návratu.