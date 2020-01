Matka tří dětí z Prahy uklízela načerno. Ona skončí na ulici, děti v ústavu

Paní Simona (31) si přišla ve čtvrtek večer do Sdružení na ochranu ohrožených dětí (SOOD) v centru Prahy pro jídlo. V tuto dobu totiž do sdružení vozí a poté rozdávají potravinovou pomoc. Od listopadu je matka se svými třemi dětmi úplně bez prostředků. Uklízela totiž načerno, pracovní úřad se to dozvěděl a pozastavil jí veškeré dávky.