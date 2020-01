Mariánský sloup se může vrátit na Staroměstské náměstí v Praze

Zastupitelé zároveň zrušili své starší rozhodnutí, podle něhož měl právě Wolf ještě coby radní pro kulturu vypovědět všechny smlouvy s katolickou společností pro obnovu sloupu. Wolf to nikdy neudělal.

Proti opětovné instalaci sloupu ­ strženého 3. listopadu 1918 ­ zaznělo i ve čtvrtek mnoho hlasů, řečníci odmítli, že by mělo jít o symbol smíření. Na letošek připadá 400. výročí bitvy na Bílé hoře a 350. výročí úmrtí Jana Ámose Komenského.

Ti se obávají „zcela nevěrohodné, banální atrakce“ a odmítají, že by Váňovo dílo bylo kulturní památkou. „Myslím, že banálních atrakcí máme dost,“ řekl Hřib a sloup označil za porážku myšlenky tolerance. „Sloup je vlastně zosobněním zbytečného konfliktu,“ uvedl primátor.

Zastánci sloupu z poloviny 17. století ho označují pouze za symbol vítězství nad Švédy v roce 1648. „Byl to čtvrtý mariánský sloup v Evropě,“ uvedl Wolf. Pražský sloup vysochal Jan Jiří Bendl z pískovce, předchozí v Římě, Mnichově a ve Vídni byly mramorové.

I podle historika Jana Royta sloup na náměstí patří. „Chybí tam něco, co je spojeno s katolickou zbožností, a to je mariánské úcta,“ argumentoval Royt.

S instalací opětovně nesouhlasilo valné shromáždění Ekumenické rady církví, sdělil zastupitelům emeritní předseda rady Pavel Černý. „Na místě mariánského sloupu by shromáždění rádo vidělo symbol smíření,“ řekl Černý. Podle něho by mělo jít o dílo, které by vzešlo ze soutěže, nikoli o jednostranný návrh.