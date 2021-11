Maláčová: Ať nová vláda nastoupí co nejdřív

Vláda schválila a poslala do Sněmovny vaše novely týkající se krizového ošetřovného a izolačky, tedy náhrady mzdy pro lidi, kteří se kvůli covidu ocitnou v karanténě. Vy jste jej měla ale hotový už zhruba přede dvěma měsíci. Proč se projednával až nyní?

Protože kolegové z ANO řekli, že nejsou potřeba, a pak se stalo to, co se stalo už v předchozích vlnách. Tedy, že jsme tyto dva spolehlivé nástroje, které prokazatelně brzdí pandemii, začali schvalovat až v okamžiku, kdy nám, obrazně řečeno, hoří celý dům. To znamená, že přichystáno to bylo, jsou to osvědčené zákony, které pomáhají brzdit pandemii, než začne být pozdě. Ale trvalo dva měsíce, než kolegové z ANO jako vždy usoudili, že jsou to správné návrhy.

Přijde mi, že se na tiskových konferencích po zasedání vlády už delší dobu příliš neobjevujete ani vy, ani vicepremiér Jan Hamáček…

Já jsem se jich účastnila. Ale je pravda, že nyní jsem chyběla, protože jsem měla jinou neodkladnou schůzku. Ale jinak chodím běžně.

A jak vlastně funguje vláda v demisi?

Bohužel pro nás, pro sociální demokracii, je situace složitá, protože jsme se nedostali do Sněmovny. Nemáme žádnou politickou sílu, když to řeknu takto upřímně. Ta se vždy odvíjí od počtu mandátů, tak to v politice chodí. I tak se ale snažíme fungovat plně profesionálně. Ale samozřejmě – budu úplně upřímná – je to velmi složité a velmi bych si přála, aby co nejdříve nastoupila vláda nová.

Můžete shrnout změny v izolačce a ošetřovném, které mají přinést novely?

Jsou to parametry, se kterými mají lidé zkušenost už dříve. U krizového ošetřovného, což je ošetřovné při uzavření třídy nebo školy, případně při individuální karanténě dítěte, rodiče dostanou osmdesát procent vyměřovacího základu, což je fakticky devadesát procent předchozího příjmu. Je to nejen u péče o děti do deseti let, u osob, které mají zdravotní postižení minimálně na úrovni prvního stupně příspěvku na péči, to bude bez věkového omezení. Ošetřovné se bude poskytovat po celou dobu, co bude například třída nebo škola nebo pečující zařízení kvůli covidu uzavřené.

Tady bych jen doplnila, že nikdo nechce zavírat školy plošně, protože na to dostáváme spoustu dotazů. Hlavní důvod, proč to děláme, je, aby lidé kvůli finančním starostem nemuseli přestat být zodpovědní. Chceme, aby to platilo zpětně od 1. listopadu.

A izolačka?

To je mimořádný příspěvek, která se vyplácí, když se někdo ocitne v izolaci nebo v karanténě. Když máte příjem do 35 tisíc korun hrubého, v podstatě díky ní nepřijdete o žádné peníze. Nebudete trestáni za zodpovědnost. Je to důležitý nástroj, jak zbrzdit pandemii, aby lidé kvůli finančním starostem nemuseli hledat cestu, jak vládní opatření obejít. Není to pro zaměstnavatele administrativně náročné, takže by to lidé měli mít ve výplatě okamžitě.

Bude v plném rozsahu obnoven program pro zaměstnavatele Antivirus?

V pátek ráno o tom probíhala jednání se zástupci podnikatelské sféry. My jsme schopni jej nastartovat během hodiny. Tento týden Evropská komise rozhodla kvůli pandemii o prodloužení dočasného rámce do 30. června příštího roku. Máme tedy Antivirus stále k dispozici, je to osvědčený nástroj. Kur­zarbeit, který jej měl nahradit, není stále schválený EK, která jej již několik měsíců drží.

A bude spuštěn?

U Antiviru celou dobu „hoří minimální plamínek“, kdy se zaměstnavatelům proplácejí náklady na karantény, ale v tuto chvíli není důvod jej spouštět naplno. Nedochází totiž k takovému omezení podnikání jako v zimě a na jaře, a tím pádem nedochází k ohrožení zaměstnanosti.

A když bude aktivován, bude jako na jaře?