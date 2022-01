Lipavský: Rozhodně nejsem slabým ministrem zahraničí

„Obratem jsem mu telefonoval a požádal jsem ho, aby se zdržel dalších výroků v tomto smyslu. Vyříkali jsme si to,“ řekl Lipavský v Otázkách Václava Moravce. Reagoval tak na kauzu, kdy český velvyslanec v Pekingu tlumočil čínskému režimu podporu olympiády s argumentem, že ho o to požádal prezident Miloš Zeman.

Na explicitní dotaz moderátora, zda zahraniční politiku Česka řídí on jako ministr zahraničí, nebo prezident, Lipavský stručně odvětil: „Za zahraniční politiku odpovídá vláda a nejvyšší hlavou navenek je prezident.

„Programové prohlášení mě potěšilo v tom, že se hlásí k pokračování ‚prohavelské‘ zahraniční politiky, ale musím říct, že tady z této debaty jsem trochu zmatená,“ řekla s dovětkem, že by vláda měla tento slib začít naplňovat. Navrhla, aby kabinet Petra Fialy například jasně deklaroval, že na olympiádu do Číny nepojede.

V listopadu, tedy ještě z pozice opozičního politika, Deníku N sdělil, že by se Adam Vojtěch (za ANO) neměl stát velvyslancem ve Finsku. Výhrady vyjádřil také k vyslání zástupce ředitele zahraničního odboru prezidentské kanceláře Petra Pirunčíka na Ukrajinu. Obě nominace schválila vláda Andreje Babiše (ANO).

Po uvedení do funkce ministra ale Lipavský otočil. „Nejsem rozhodně slabým ministrem zahraničí, tak to neinterpretujte. Pracuji v nějakém prostředí a nastupující vláda vyslala poměrně jasný signál, že na ty minulé nominace se sahat nebude a já se tedy soustředím primárně na to, aby ty nové nominace nepodléhaly politickým tlakům,“ hájil se v neděli.