Léky za desítky milionů budou plně hrazené, slibuje Vojtěch

Pacienti trpící závažnými nemocemi, na které zabírají jen inovativní, těžko dostupná léčiva, by se tak nemuseli spoléhat jen na paragraf 16, který zaručuje nemocným i nehrazený lék za předpokladu, že se jejich choroba nedá léčit žádným jiným způsobem. I přesto paragraf 16 součástí zákona zůstane i po novelizaci.

„Chceme zrychlit proces vstupu inovativních léků do systému veřejného zdravotního pojištění a zároveň zohlednit měkká kritéria, jako je například jestli má lék vliv na kvalitu života,“ řekl ministr Vojtěch.

Ampulka za 49 milionů

Doposud se totiž schvalování léků, které by pojišťovny hradily, řídí hlavně kritériem nákladové efektivity, které velmi drahá léčiva nesplňují. „Například u genové terapie stojí jedna ampulka 49 milionů korun,“ upozornil Vojtěch.

O nároku pacienta na drahý lék by nerozhodovali jen revizní lékaři: každá pojišťovna by podle novely měla zřídit odvolací komisi, ve které by zasedli nezávislí odborníci. Pacient by měl rovněž mít možnost obrátit se i na soud.

Nově by také výrobci museli v případě nefunkčnosti léku vracet pojišťovnám náklady. „Jedná se o sdílení rizika výrobce. Farmaceutické firmy by musely zpětně hradit náklady na léčbu, která by se u pacientů neuchytila,“ sdělil náměstek ministerstva Filip Vrubel. Ten také řekl, že u velmi drahých léků by nepřicházela v úvahu spoluúčast pacientů.

„Změna by se týkala nejen vzácných onemocnění, ale celé řady onkologických nemocí,“ doplnila ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová.

Lékový záznam? Ministr varuje před nesouhlasem

Ministerstvo zdravotnictví rovněž od 1. prosince spustilo sdílený lékový záznam: lékaři mají u všech pacientů možnost vidět, co berou za léky. Pacienti mají nyní do června příštího roku lhůtu na to, aby se ze záznamu odhlásili, pokud v něm nechtějí být a mají třeba obavy, že by tyto citlivé údaje mohla zneužít třetí strana.

Ministerstvo zdravotnictví i SÚKL chtějí ale pacienty přesvědčit, aby v něm zůstali. „Zakázáním náhledu do lékového záznamu snížíte míru bezpečnosti léčby a přebíráte na sebe odpovědnost a chyby v medikaci, které by se odhalily, kdyby do lékového záznamu zdravotníci měli přístup. Jde i o vaše zdraví,“ varují úřady v dopise, který bude společně s formulářem k vyjádření nesouhlasu rozeslán do ordinací lékařů.