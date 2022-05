Legální eutanazii poslanci nepodporují

„Rizika jsou příliš veliká. Volání po eutanazii není nic jiného než přiznání, že není dostatečná dostupnost paliativní péče. Současná medicína umí tlumit bolest, co samozřejmě neumí, je tlumit bolest psychickou a emoční. Poslanci se můžou o eutanazii rozhodnout, jak chtějí, ale je to populismus. Když někdo nemá téma, tak zvedne eutanazii,“ řekl Kubek Právu.

„Česká veřejnost jednoznačně na eutanazii připravená je. Průzkumy pravidelně ukazují, že občané ji podporují. My jsme se snažili tím naším návrhem otevřít diskusi, což se nám, myslím si, podařilo,“ řekl Právu Bartoň.

Další spolupředkladatel zákona, poslanec Pavel Růžička (ANO), by zákon o eutanazii podpořil i v nynějším volebním období. „Myslím si, že by se každý měl svobodně rozhodnout, jestli chce ukončit svůj život, nebo se dál trápit,“ uvedl pro Právo.

„Eutanazie není v Česku podle mě úplně žádaná. Lidé to po nás lékařích nežádají. Myslím si, že to momentálně není téma, do budoucna se tím nejspíš budeme zabývat,“ řekl Právu předseda zdravotního výboru Svoboda.