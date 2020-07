Lázně jsou díky voucherům v přetlaku

„Vouchery jsou dobrá věc. Doufám ale, že nám pomohou hlavně mimo sezonu, tedy někdy od října do prosince, kdy o lázeňskou péči není až takový zájem. V tuto chvíli už žádnou volnou kapacitu nemáme. Máme plno jak v Bertiných lázních, tak v lázních Aurora. Ceny jsme nezvedli,“ řekl starosta Třeboně a jednatel lázní Jan Váňa (ODS).

Dostálová: Lázeňské vouchery můžeme prodloužit do příštího roku

Klienti do Slatinných lázní podle jeho slov stále volají a ptají se, zda je volno, a někteří lidé si už nyní zamlouvají pobyty na podzim. Příjem rezervací s vouchery museli pozastavit také v Lázních Luhačovice.

„Zažíváme neuvěřitelný přetlak zájmu, kterému rezervační oddělení nejsou schopna čelit. Běžně dělají padesát až sto objednávek denně, teď jsou to vysoké stovky zájemců,“ řekl Právu Eduard Bláha, ředitel lázeňského holdingu Luhačovice a Jáchymov. Ten je současně i prezidentem Svazu léčebných lázní ČR.

Poptávky se podle něj nestíhají zpracovat, postupně se zadávají do systému, proto Bláha nedokáže říct, zda už je limit voucherů naplněný, nebo ne.

Standardní limit veřejné podpory tzv. de minimis je 200 tisíc eur, nyní v rámci dočasné podpory Covid – Lázně je to 800 tisíc eur (21 milionů korun) do konce roku na jeden podnik. To odpovídá více než pěti tisícům voucherů.