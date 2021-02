Landa vyrazil jednat s Babišem. Vláda se chová totalitně, míní

Podle zpěváka Daniela Landy musí vláda změnit způsob komunikace a najít cestu, jak uvolnit současná opatření navzdory pandemické situaci. Ve středu o tom vyrazil debatovat s jejími zástupci do Poslanecké sněmovny. V rozhovoru pro Novinky před jednáním mluvil i o důvodech, proč se on sám do politiky nechystá.