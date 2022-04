KSČM vyzvala exposlance, aby dali straně půlku odchodného. Žádný to ale neudělal

V říjnu minulého roku vyzvali straníci KSČM exposlance za tuto stranu, aby dali do jejího rozpočtu půlku svého odchodného. Měli tak zlepšit složitou finanční situaci strany. Nikdo z nich to ale neudělal. Novinkám to sdělila mluvčí KSČM Helena Grofová.