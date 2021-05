Kromě obchodů otevřou v pondělí i další služby

Rozvolnění by se mělo dotknout také škol. Ministři již avizovali, že se vrátí do tříd žáci druhého stupně základních škol ve všech krajích.

Další rozvolnění by se pak mohlo konat již o týden později, tedy 17. května. Otevřít by mohly například zahrádky restaurací. Do školy by mohli jít také studenti středních škol.