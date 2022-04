Končící ředitel FN Brno: Chci se vrátit k medicíně

Žádná taková funkce dosud neexistuje, pacienti přijíždějí do obou českých dětských onkocenter prakticky trvale. Přebíráme je do péče tak jako české pacienty. Oproti předchozím letům počítáme s nárůstem počtu pacientů, a tím pádem i nákladů zhruba o 15 procent.

Můj nástup byl spíš výsledkem tlaku řady kolegů v nemocnici. Už tenkrát jsem říkal, že to vidím na dva roky

Postavení tohoto léku v oblasti karcinomu prostaty mi jako dětskému onkologovi nepřísluší hodnotit, nicméně pediatrický výbor EMA (jehož je Štěrba členem) bude hodnotit především jeho potenciál pro dětské pacienty, který zatím vidíme především v léčbě osteosarkomů (kostních nádorů), ale i některých dalších typů nádorů. Ale je to vše zatím ještě v oblasti testování v laboratořích a eventuálně v klinických studiích.

Do pozice ředitele jsem se v roce 2019 nikterak netlačil. Můj nástup byl spíš výsledkem tlaku řady kolegů zevnitř nemocnice, a už tenkrát jsem říkal, že svůj horizont vidím zhruba na dva roky. A to jsem netušil, co mě, a hlavně nemocnici, čeká. Ať už v podobě covidové pandemie, nutnosti reprofilizovat lůžka vždy na nové vlny, očkovat, kyberútok, tornádo a nyní ruská agrese na Ukrajině.