Komunisty čeká po volbách změna vedení, Filip končí

Komunisty chce Filip dovést k volbám, neměli by podle něj klesnout pod výsledek z roku 2017. Tehdy KSČM získala 7,76 procenta, se ziskem 15 mandátů dopadla nejhůře ve své polistopadové historii. Nyní volební modely komunistům přisuzují zhruba pět procent, tedy hranici nutnou pro vstup do Sněmovny. Filip do hlasování jde v Jihočeském kraji z druhé pozice.