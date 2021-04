Kolář: Rusové paralyzovali českou ambasádu. Musíme vyhostit všechny jejich diplomaty

Pane Koláři, byla první česká reakce na informaci, že sklady munice ve Vrběticích v roce 2014 odpálili příslušníci ruské tajné služby GRU, adekvátní? Je vyhoštění 18 diplomatů, kteří jsou našimi tajnými službami označeni také za agenty, dost razantní?

Je dost razantní, ale není přehnaná. A vzhledem k reakci Moskvy můžeme pokračovat dál.

Moskva vyhostí 20 zaměstnanců české ambasády, z toho 16 diplomatů. Co bychom tedy měli udělat my?

Teď už bych vyhostil všechny. Je to vážná vyhrocená situace, už nejde o diplomatickou přestřelku, kdy lze postupovat recipročně. Tady jde o skandál mezinárodního formátu, který má rysy státního terorismu.

Já bych třeba zakázal vstup některým oligarchům a jejich paničkám. Představte si, že by si nemohli jezdit na nákupy do Paříže, do Londýna. To by je možná trápilo ze všeho nejvíc.

My se dostali do podobné situace, jako Velká Británie v roce 2018 (kauza Skripal – pozn. red.). Tím, že jsme Rusko my – pro ně jsme vazalský stát - obvinili veřejně z toho, co se stalo, tak oni již nepostupují recipročně, ale snaží se ukázat, kdo je tady pánem, kdo má větší sílu.

Takže já bych v druhém kole postupoval chladnokrevně a bez emocí a prostě bych ruskou ambasádu v Praze v podstatě zavřel. Nebo bych tu nechal jen velvyslance. I když zaznamenal jsem návrh, který byl vysloven ve Sněmovně reprezentantů USA, že by mělo dojít naopak k vyhoštění velvyslanců. Což se mi zdá jako možné, ale podle mě je dobré zachovat minimální diplomatickou komunikaci.

Měli bychom začít u čistého stolu. Vypovědět všechny ruské diplomaty, kteří se vypovědět dají, a zůstat na úrovni diplomatického zastoupení.

Co by to znamenalo pro chod ambasády?

Už dnes je česká ambasáda v Moskvě naprosto paralyzovaná. My nemáme tolik diplomatů, abychom mohli přijít o jednoho nebo dva, natož o 16. Nyní je ta ambasáda na diplomatické úrovni natolik zdecimovaná, že je to totální paralýza. A my je tu necháme operovat dál? Teď je adekvátní reakce jim způsobit to samé, paralyzovat je.

Může se to dotknout Čechů v Rusku?

Samozřejmě. Jsou v rizikové oblasti. Každý, kdo je svéprávný, musí chápat, co se děje a vyvodit z toho osobní odpovědnost. Jestli zůstávat a riskovat, nebo se vrátit. Musí počítat s určitými riziky.

Já bych doporučil našim občanům, kteří jsou v Rusku, aby zvážili, zda tam zůstávat. Samozřejmě, že by naše ambasáda snad měla dál plnit konzulární úkony, pomáhat s vyřizováním dokladů, pokud dojde k jejich ztrátě, nebo poskytovat právní pomoc.

Pokud bychom tedy paralyzovali ruskou ambasádu v Česku, co by mělo následovat dál? Asi nelze očekávat, že Rusko přizná svou vinu na výbuchu skladů ve Vrběticích a omluví se.

To určitě nepřizná. Ale zamysleme se společně, co se v česko-ruských vztazích děje. Toto je teroristický útok, i když je to zmatlaná operace, kterou soudruzi z GRU nezvládli, protože to původně prý mělo vybuchnout někde úplně jinde.

Co nyní můžeme očekávat? Můžeme si představit, že by se Rosatom zapojil do dostavby Dukovan? Že bychom s Rusy spolupracovali ve vědě a výzkumu? Že bychom realizovali společné průmyslové projekty? Tady není prostor pro spolupráci, proto nepotřebujeme velké diplomatické zastoupení. Jsme členy EU a EU má svou ambasádu, můžeme v nejhorším požádat ji nebo jinou spojeneckou zemi, aby naše zájmy hájila a zastupovala.

Vítal byste reakci i ostatních spojenců? Měli by vyhostit diplomaty?

Očekávám to. Jsou zde některé členské státy EU, např. Maďarsko, které jsou ve vztahu k Rusku méně přísné, o to může být debata komplikovanější. Ale přesto očekávám, že k solidaritě v rámci EU dojde. A očekávám, že i Severoatlantická aliance dá najevo, že solidarita s námi není jen verbální, ale i deklarovaná.

Celkově napětí mezi Ruskou federací a Západem roste. Jak se v eskalaci podepíše tato kauza?

Je to součást neutěšeného stavu, který panuje, ale který nezpůsobilo západní společenství. Je to důsledek agresivního putinovského Ruska. Snaží se být světovým hráčem, iritantem na mezinárodním poli. To nezačalo Ukrajinou, ale v roce 2008 už Gruzií. Ruská federace rozdává ruské pasy obyvatelům Jižní Osetie a Abcházie. Tím anektuje území, které pokládáme za součást Gruzie.

Už v roce 2007 jsme se na Mnichovské bezpečnostní konferenci od Putina dověděli, že největší geopolitickou katastrofou 20. století byl podle něj rozpad Sovětského svazu. Tím Putin už jasně naznačil, co je jeho priorita, tedy restaurování Ruska jako velmoci a jednoho z hlavních hráčů na mezinárodním poli.

Reset vztahů s Ruskem, vyhlášený prezidentem Obamou, si Rusové nevysvětlili jinak než jako projev slabosti. Tak následuje Ukrajina. My jako Západ jsme jim dávali celou dobu najevo, že nejsme dostatečně tvrdí, abychom hájili své zájmy. Až po Ukrajině se Západ semkl a uložil sankce a držel je.

Měli by naši spojenci, kromě vyhoštění diplomatů, reagovat i jinak?

Studenou válku nikdo nechce. Ale bylo by záhodno udělat několik dalších kroků, které Rusko pocítí. Nepočítám, že se nám povede přesvědčit naše drahé německé sousedy, aby zastavili Nordstream 2. To je asi příliš velká ambice, ale zkoušel bych to ve spolupráci s USA a Poláky.

Nechyběl by potom Evropě plyn?

To není vyloučeno. Ale jsou tu Spojené státy, které avizují, že jsou schopny dodávky kompenzovat ze svých zdrojů. Možná by to bylo dražší. Ale dalo by se to realizovat.

Ale je tu i další možnost sankcí. Můžeme je posilovat, cílit. Já bych třeba zakázal vstup některým oligarchům a jejich paničkám. Představte si, že by si nemohli jezdit na nákupy do Paříže, do Londýna. To by je možná trápilo ze všeho nejvíc.

Co říkáte na to, že se k situaci dosud nevyjádřil prezident Miloš Zeman?

Divil jsem se, že nevystoupil hned poté, co o situaci informoval premiér (Andrej Babiš). Zaujal k tomu vyčkávací pozici. Podle slov premiéra sice vyjádřil podporu naší reakci, ale očekával bych, že ji vyjádří veřejně jako to dělají hlavy států našich spojenců. Čekal bych, že se k tomu náš prezident postaví minimálně tak, jako paní prezidentka Čaputová. Ale vzhledem k tomu, co víme o politických preferencích pana prezidenta, tak nakonec zaplaťpánbůh za to, že drží ústa.

Jak vnímáte roli ministra vnitra a zahraničí Jana Hamáčka (ČSSD)? Nejdřív chtěl jet do Moskvy, nakonec cestu zrušil a nyní tvrdí, že to byl celou dobu zastírací manévr. Je na místě, aby ministři hráli takovéto hry?

Vy mu věříte? Já ne. Podle mě hraje hru o své přežití, aby neodešel z politiky úplně ztrapněný. Zaráží mě, že ho kryje naše rozvědka. On řekl, že ho chválí za to, jak pomohl v celé operaci, ale to mi rozum nebere. Dosud jsem se vždy naší rozvědky zastával, ale nyní jsem v rozpacích.

Odpoledne 14. dubna Hamáček tweetoval, že 19. 4. poletí do Moskvy. Teď nám tvrdí, že to byl zastírací manévr, aby mohl mimo jiné povolat našeho velvyslance Pivoňku z Ruska na konzultace a aby to Rusům nebylo divné. S ním jednal ve středu.

Já pracoval v zahraniční službě bezmála dvacet let, z toho jsem byl čtyřikrát velvyslancem, náměstkem ministra zahraničí. Mohl jsem povolávat velvyslance kdykoliv jsem potřeboval. Je to normální pracovní nástroj, když s velvyslancem chce ministr něco probrat. Nikdy nemusí hostitelské zemi vysvětlovat, proč ho povolává.

Velvyslanec hostitelské zemi jen oznámí, od kdy do kdy bude pryč a kdo ho zastoupí.

I kdyby potřeboval sdělit důvody, tak tu přece už byly Dukovany a jednání o tendru, v kterém by mohl být osloven i Rosatom, což naše vláda podporovala navzdory bezpečnostní komunitě. To už samo o sobě mohla být dobrá krycí operace.

Ale Hamáček mezitím ještě vyhlásil, že chce uspořádat summit Biden – Putin. To mohl být také krásný důvod povolat si velvyslance, aby to zařídil. To je důvodů celá hromada. Ale proč si vymýšlet cestu do Moskvy jednat o Sputniku? To je naprosto navíc, to je zbytečné. To je jak Bezva finta s Belmondem. Z toho Hamáček vychází jako klaun.

Takže myslíte, že Hamáček chtěl jet do Moskvy? Proč?