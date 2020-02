Klíčová bitva o unijní peníze začala. Česko chce z EU miliardy navíc

Rozpočtu Evropské unie se oficiálně říká víceletý finanční rámec na období 2021 až 2027. Zjednodušeně jde ale o to, kolik peněz Česká republika dostane z celkového rozpočtu EU během následujících sedmi let.

Celkový objem peněz tyto kapitoly by však pro všechny státy měl klesnout o deset procent. Aktuální návrh počítá s tím, že na kohezní politiku půjde 323 miliard eur (přes osm bilionů korun). V letech 2014 až 2020 byla částka 367 miliard.

Německo a Rakousko nechtějí platit více do rozpočtu EU

Argumentují tím, že právě ony z větší části zaplatí na svých odvodech do bruselské pokladny výpadek, který způsobil odchod Velké Británie z EU. Jedná se asi o 12 miliard eur ročně.

Kvůli různým názorům sedmadvacítky se mimořádné jednání Evropské rady zřejmě protáhne až do soboty. Babiš nepředpokládá, že by se našla shoda.

Postoj české vlády zkritizovala europoslankyně ODS Veronika Vrecionová. Podle ní by požadavky České republiky vedly k zavádění nových evropských daní.

Požadavky premiéra na navýšení výdajů na kohezi a zemědělskou politiku jdou podle ní navíc proti tomu, co by Česká republika i Evropská unie potřebovaly.

Brexit zvýší zbylým zemím včetně Česka příspěvky do rozpočtu EU

„Abychom byli schopni i nadále konkurovat asijským ekonomikám nebo Spojeným státům, musíme investovat zejména do výzkumu a inovací nebo výstavby dopravní a energetické infrastruktury. Dotace do zemědělství by naopak bylo potřeba v celé EU postupně snižovat,“ míní europoslankyně.