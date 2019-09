Klaus ml. stanul v čele Trikolóry a vymezil se na všechny strany

Hned zkraje svého projevu se Klaus pustil do Evropského parlamentu : „Možná jste před 10 lety začali sledovat krátká videa z Evropského parlamentu. V tomto panoptiku bizarnosti, stádnosti, hlouposti a licoměrnosti jako zjevení najedno někdo hovořil zcela normálně, s anglosaskou lehkostí. Byl to Nigel Farage,“ odkázal Klaus na jednoho z hlavních strůjců brexitu.

Na závěr ještě promluvil k mládeži: „Mládí sluší rebelie a odvaha. Když dnes někteří vaši vrstevníci poskakují v pátek na náměstí, není to žádná rebelie. To po nich chce panel OSN, komise Evropské unie, polovina české vlády a pražský primátor. Za mých mladých let jsme na to měli svazáky. Být rebelem dnes, znamená podporovat Trikolóru. Konzervatismus je punk dneška.“