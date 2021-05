Klaus dostal další pokutu

První pokutu už exprezident podle svých slov zaplatil, s druhou ale nesouhlasí. „Částečně to považuji za hon na svoji osobu a částečně za skoro logický důsledek, že jsem osobou známou, kterou někteří lidé mají radost udávat,“ míní Klaus.

Klaus přišel podle Blesku v polovině ledna do restaurace Dejvická 34 v Praze 6. Čtenář deníku, který si šel do restaurace pro jídlo a exprezidenta vyfotografoval, Blesku řekl, že Klaus bez roušky šel v restauraci hned do spodních prostor podniku. Vchod následně hlídali Klausovi osobní strážci. V podniku Klaus strávil asi hodinu a čtvrt.