Když se lidé utrhnou ze řetězu, hrozí Blatný uzavřením škol. Ještě se ani neotevřely

Blatný slova pronesl před poslanci sněmovního zdravotního výboru. Odmítl zároveň, že by lidem z Prahy dovolil cestovat do okolních okresů, tedy Praha-východ a Praha-západ. Podle něj by tam pak dělali to samé, co ve městě. Řekl, že někteří lidé se neumí chovat.