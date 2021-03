Kde jsou nakažení ve firmách? Řeči o semeništích covidu se nepotvrzují

Právě testování ve firmách ministr vnitra Hamáček přičítá, že se situace moc nezlepšuje. „Jakmile se projeví efekt testování antigeny, tak to začne klesat rychleji,” řekl Právu.

V Česku nyní platí tvrdá protiepidemická opatření, která zapovídají veškeré volnočasové aktivity i fungování většiny obchodů a služeb. Očekávání, že při protestování zaměstnanců v jednom ze „semenišť covidu”, čísla výrazně porostou, se ale nenaplňuje. I ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek má za to, že to může mít spojitost s povinným testováním.

„Všichni teď čekají, že se teď najdou firmy, které jsou úplně prolezlé covidem, to se nestane. Když řeknete, že se nákaza šíří v segmentu xy, tak to ale neznamená, že se šíří ve 100 procentech těch jednotek, ale třeba jen ve 20 procentech, které musíte podchytit,” řekl Novinkám.

Blatný: Začíná to zabírat, možná pustíme lidi ve volném čase trochu dál Domácí

K tomu, že nedojde ke skokovému navýšení čísel, podle něj přispívá i to, že velká část zaměstnavatelů testovala své zaměstnance už před nařízením vlády. „Ještě bych ale chvíli počkal, protože to nabíhá a možná se to i firmy učí hlásit,” doplnil.