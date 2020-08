Každý voják dostane novou pušku

Střílet sem přijeli vojáci z žatecké brigády, kteří už pušku BREN2 několik let zkouší a jsou z ní nadšeni.

„Je to obrovský skok. Puška je lehčí, vyváženější, lépe sedne do ruky, nevypadává z ní pořád zásobník, nemá takový zpětný ráz a hlavně mnohem lépe střílí. Při střelbách nemám problém dát všechny rány pod palec (do jednoho místa, které lze zakrýt palcem),“ vypočítává rozdíl mezi první a druhou verzí nadrotmistr z žatecké brigády.