Karlovarsko hodnotami odpovídá úplnému rozvolnění. Zbytek republiky je na tom hůř

Nyní v Česku platí první balíček ze šesti, tedy ten nejpřísnější, který povoluje za určitých podmínek například otevření papírnictví, obchodů s oblečením a obuví pro děti, zoologických zahrad s omezenou kapacitou či provozování venkovních potravinářských trhů.

Představu o tom, jak to bude vypadat v konkrétních krajích a jaké oblasti a činnosti by se mohly u vás odemknout dále do budoucna, nabízí Novinky v grafu. Ten stejně jako jednotlivé vládní balíčky zohledňuje nejdůležitější rozvolňovací kritérium, sedmidenní klouzavý průměr nových případů v kraji v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. První a druhý balíček nejsou na toto kritérium navázány. Druhý by mohl v některých krajích začít platit 3. května.

Nejlépe si stojí Karlovarský kraj, který s necelými 42 případy v přepočtu na 100 tisíc obyvatel splňuje podmínky pátého, tedy předposledního, balíčku, který stanovuje hranici pod 50 případů na 100 tisíc obyvatel.

Na Karlovarsku by se tak již nyní mohly teoreticky za určitých podmínek otevírat bazény a wellness, kultura, vnitřní prostory restaurací, vnitřní sporty či svatby a pohřby s počty 100 lidí uvnitř a 250 lidí venku.

Zde je však nutno podotknout, že k takovému rozvolnění v tomto regionu by zřejmě mohlo dojít nejdříve ke konci května, jelikož kraj si při rozvolňování zřejmě „musí projít“ všemi stupni a v každém musí hodnotami pro další snížení setrvat po sedm dní. Není pravděpodobné, že by jeden kraj rozvolnil velmi výrazně, zatímco v ostatních by zůstaly zavřené obchody a služby.

Čtvrtý balíček by s hodnotou 54 případů na 100 tisíc obyvatel nyní splňoval Královéhradecký kraj. Do stejného stupně, v němž je Karlovarský kraj, mu chybí 4 body. Na Královéhradecku by se mohly už nyní otevírat kromě restauračních zahrádek, sportovních utkání s účastí diváků či vnitřních sportovišť také hotely s 25procentní kapacitou a venkovní kulturní akce. Vše za určitých podmínek, jako jsou například negativní test či roušky.

Drtivý zbytek regionů je oproti těmto dvěma krajům pozadu. Hodnotami zatím nesplňují třetí balíček ani několik bodů druhého balíčky, pro něž je potřeba mít týdenní průměr pod 100 nových případů na 100 tisíc obyvatel. To je v absolutních číslech necelých 11 tisíc nových případů týdně.

Druhý balíček, potažmo některé jeho body, by měly začít platit od pondělí 3. května, a to za předpokladu, že nebudou patrné známky zhoršování epidemie koronaviru. Plošně by se v Česku měly znovu povolit služby péče o tělo v režimu 1 na 1. Nutný bude negativní test a ochrana úst a nosu. Dále se otevřou provozovny péče o zvířata a krátkodobé lázeňské pobyty pro samoplátce, kteří už prodělali onemocnění covid-19.

Podle pondělního vyjádření vicepremiéra a ministra resortů dopravy a průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) by se měly v případě pokračování příznivého vývoje epidemie otevřít také obchody a trhy.