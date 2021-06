Jihočeský kraj utlumuje očkovací centra

„Harmonogram ukončení činnosti oček není zatím daný, bude záležet na zátěži. Pokud se dostaneme do fáze, že tam bude chodit sto padesát lidí denně, pak se už očkování v tak velkých halách nevyplatí,“ konstatoval. Zmínil, že počty zájemců jsou nyní například poměrně nízké v očkocentru v Českém Krumlově. Jako poslední by se mělo uzavírat vakcinační centrum v Českých Budějovicích. „Mohlo by to být tak v září,“ podotkl Kuba.