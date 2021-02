Ještě jim nebylo ani 15 let, ale už mají našlápnuto na světovou scénu

„My jsme především vůbec rádi, že se Zlatý oříšek podařilo zrealizovat, a to především díky našim partnerům, díky kterým jsme taky vymysleli určitý koncept, jak celou soutěž pojmout, tak abychom dodrželi veškerá bezpečnostní opatření, takže především jim patří dík za to, že jsme i v této nelehké době byli schopni podpořit nejtalentovanější děti České republiky a zrealizovat již 22. ročník,“ popisuje Kotmel Jiří, předseda nadačního fondu Zlatý oříšek.

Jedním z vítězů je brzy třináctiletý Richard Kollert, který se houslím věnuje od pěti let. Zálibu v nich našel sám, poté co se u jeho profesora začal učit bratr. V budoucnu by chtěl být profesionálním houslistu.

Aby byl opravdu dobrý, musí hodně cvičit každý den. „Sedmkrát týdně. Když to není před důležitým koncertem nebo soutěží, tak to je maximálně šest hodin, a když to je před důležitým koncertem, tak to je klidně osm hodin,“ shrnuje Richard.