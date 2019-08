Je to zas nějaké plácání, umí jen žaloby, rozčílil se Babiš na Piráty

„Národní investiční plán jsem vymyslel já a Piráti jsou jen v poloze žalob a udání. To je jediné, co umí. Nechť si pan Michálek žaluje, koho chce. Jasně jsme řekli, že ten investiční plán zveřejníme, je to naše know-how, není to žádná naše povinnost,“ řekl novinářům ve středu Babiš ve Varšavě, kde jednal se svým polským protějškem.

Premiér uvedl, že chce dokonce vyzvat veřejnost, aby se k Národnímu investičnímu plánu vyjádřila. „Budeme chtít, aby nám občané napsali, jestli jsme tam něco nezapomněli. Je to zase nějaké plácání Pirátů,“ rozčílil se premiér.

Andrej Babiš a Jakub Michálek Foto: Koláž Novinky.cz s Právo

Národní investiční plán, který má údajně obsahovat 17 tisíc projektů za téměř 3,5 bilionu korun pro léta 2019 až 2030, chce zveřejnit do Vánoc. „Ale možná to bude i dřív,“ uvedl ve středu premiér. Do roku 2022 mají být do programu zahrnuty projekty za 1,226 bilionu korun.

Dříve zveřejnění plánu několikrát odmítl. Nevydal ho poslancům, kteří o něj žádali prostřednictvím jednacího řádu Sněmovny. Když prý premiér ukazuje plán vytištěný a nosí ho na jednání Sněmovny, není důvod si podle Michálka myslet, že není hotový.