Je postižená, tak nechápe znásilnění? ÚS hodil soudcům verdikt na hlavu

Děkuji @usoud_official - díky němu mají oběti znásilnění nárok na vyšší odškodné, a to i v případě, kdy trpí chorobou, kvůli které je pro ně těžké rozpoznat, co jim pachatel vlastně provedl.



US dale řekl, že osobu v tranzici je třeba oslovovat podle toho, jak se identifikuje. https://t.co/GwPNkhIrx8