Jan Čižinský: Jsem připraven být premiérem

Hledáme aktivní lidi, kteří jsou ochotni pro svou zemi něco udělat, přesvědčovat své sousedy. To je ta nejúčinnější kampaň a je to podmínka toho, aby se naše politika proměnila a aby lidé, kteří jsou zklamaní a nechodí kvůli tomu k volbám, přišli a přesvědčili jsme je, že má smysl se o politiku zajímat.

Právě že ne, to bychom štěpili politickou scénu.

Nyní oslovujeme aktivní lidi. Jsem přesvědčen o tom, že nejméně 3000 aktivních lidí je podmínkou pro to, abychom se dostali ke každému, který potká nějakého souseda a osloví ho. S těmito lidmi poté chceme udělat program a vytvořit politickou sílu.

Je to například síť lidí, kteří jsou ochotní něco před volbami udělat a jsou ochotní pomoci s kampaní.

Pro body programu, které dáme společně dohromady. Je to podobné, jako když si vezmeme Prahu 7 nebo celou Prahu.

Nebude to stejné, protože kdybychom zakládali politickou stranu, tak bychom tu scénu štěpili, a to my neděláme.