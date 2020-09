Jak je to s Prymulovou prověrkou? Jako náměstek ji nedostal, jako ministr už ji nepotřebuje

Podle Zdravotnického deníku to bylo kvůli jeho někdejšímu působení ve společnosti Biovomed jeho dcery ve stejné době, kdy zastával post ředitele Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Náměstci museli prověrku podle Vojtěchova nařízení získat do poloviny letošního března, což se Prymulovi nepovedlo. Náměstkovi pak byla lhůta vzhledem k jeho důležitosti pro resort prodloužena do doby, než Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) nerozhodne. To úřad nestihl, protože Prymula se s Vojtěchem během jarní fáze koronavirové epidemie rozkmotřil a z ministerstva odešel na Úřad vlády.