Hrozí další obstrukce. Proti škrtům ve zdravotnictví

Proti úsporám ve zdravotnictví, které mají činit 14 miliard, nejvíce ze všech resortů, je také hnutí ANO. „My s tím zásadně nesouhlasíme. Není to úspora charakteru, jak vláda slibovala. Je to obrovský hazard a bezprostředně se to dotkne péče, a to je špatně,“ řekl Právu Karel Havlíček (ANO), místopředseda Sněmovny a poslaneckého klubu. „Proti tomu nelze jinak než vystoupit. Na klubu se ještě domluvíme, jakou formou to uděláme,“ doplnil Havlíček.