Hloupoučký vtip. Neberte nás příliš vážně, reagují Piráti na anketu o svém rozpuštění

Sám Nepejchal svou aktivitu omlouvá tím, že chtěl vyzvat k bilancování.

„Piráti nehlasují o rozpuštění strany. Zatím to není ani členský podnět. Je to vnitrostranická diskuze o tom, jak by mohlo rozpuštění vypadat, a výzva k vnitřnímu bilancování. A hlavně je to určitá forma pirátského folkloru,” napsal na Facebook Nepejchal poté, co Novinky o anketě nazvané „Rozpuštění strany 2019” v úterý odpoledne informovaly.

Do středečního odpoledne hlasovalo celkem 177 Pirátů, kteří pro nabízené varianty odevzdali 227 hlasů. Aby strana nezanikla, si přeje 61 procent z nich.

Ačkoliv šéf Pirátů Ivan Bartoš původně na dotaz Novinek reagoval s nadsázkou a humorem, založení ankety považuje za hloupý a zbytečný vtip.

„Nemyslím si, že bych ztrácel smysl pro humor, ale zaměstnávat kohokoliv ze spolustraníků svou recesí mi přijde, poté, co to vybublá čtyři dny před celostátním fórem, skoro až hloupoučký. Myslíš, že za mě lidem odpovídá nějakej tým Petra Fialy (šéf ODS - pozn. red.) nebo že nemám důležitější práci?” reagoval na autora ankety na fóru Bartoš.

Stejně tak to vidí i poslanec Tomáš Martínek. „Jako recese fajn, ale mohli bychom ji dělat jinde než na Pirátském fóru. Kvůli hloupé anketě bez šance na úspěch tu dáte příležitost konkurenčním stranám a jim spřízněným novinářům překroutit vyznění recese tak, aby si lidé mysleli, že se jedná o vážnou věc, a bohužel to pár voličů bude brát vážně. Příště prosím více přemýšlet,” napsal pirátský poslanec.

Zaškatulkují nás jako nestabilní

Špatný dopad na případné voliče může mít anketa i podle Jiřího Hoskovce, vedoucího poradců pražského primátora Zdeňka Hřiba.

„V médiích i politické práci nám to fakt přidělává problémy. Lidi si přečtou, že Piráti se asi rozpouští, na titulce a potvrdí se škatulka, že jsme nečitelní a nestabilní a že se nám nedá důvěřovat,” strachuje se na Facebooku Hoskovec.

Podle velké části řadových Pirátů však je to součást jejich stylu a jde o recesi, kterou jen novináři nechápou. „Oni se to novináři možná naučí, že je to sranda,” píše Pirátka Pavlína Nováčková na Facebooku.

Tradiční sváteční anketa

O tom, že hlasování ani anketa na pirátském fóru nejsou totéž co ve skutečném světě, se rozepsal na Facebooku místopředseda strany a poslanec Mikuláš Ferjenčík. Anketa je podle něj nezávazný průzkum „vnitrostranického mínění”.

Osvěta ohledně fungování Pirátů: 1) Co je to anketa Anketu může založit jakýkoli člen na našem fóru (třeba já to dělám... Zveřejnil(a) Mikuláš Torrent Ferjenčík dne Úterý 7. ledna 2020

„Některé jsou poměrně reprezentativní (pokud jsou rozeslané vnitřní poštou na členy), jiné dost náhodné, podle toho, do jaké bubliny se dostaly. Dnešní zpráva dne na novinkách "hlasování o zrušení Pirátů" je tradiční mezisváteční a zcela nezávazná anketa,” napsal v úterý večer Ferjenčík s tím, že anketa o rozpuštění se u nich na fóru objevila již před několika lety. To ale ještě v době, kdy Piráti nebyli parlamentní stranou s ambicemi mít v roce 2021 premiéra a sedět ve vládě.