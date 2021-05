Hamáček cestu do Ruska plánoval i rozumně odvolal, uvedl Zeman. A zaútočil na novináře

Miloš Zeman je soudem uznaný lhář, ale to neznamená, že si od něj člověk nechá jeho lži líbit. Reportér Janek Kroupa, za jehož prací pevně stojíme, přestoupil z ČRo do @SeznamZpravy dobrovolně, odnikud nebyl vyhozen! Ohrazuju se i proti výpadu, že je Janek podvodník. Je to ubohé.