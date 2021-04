Hamáček: Cesta do Moskvy byla zastírací manévr

Ministr vnitra Jan Hamáček uvedl, že plánovaná pondělní cesta do Moskvy byla zastírací manévr. Dopředu věděl, že nikam nepoletí. Řekl to Deníku N. Na Twitteru pak dodal, že akci s vyhoštěním 18 důstojníků SVR a GRU bylo nutné provést diskrétně a avizovaná cesta do Moskvy v tom hrála roli.