Gazdík: Platy kantorů ušili koaliční šéfové. Beze mě

Jak jste hlasoval na vládě o platech pro učitele?

Zdržel jsem se.

Proč vláda zrušila růst platů o tři procenta a nahradila jej dvouprocentním, když jsme pořád poslouchali, že na platy učitelů se sahat nebude?

Dvě procenta byl koaliční návrh vyjednaný předsedy koaličních stran večer před středečním jednáním vlády a já jsem byl pak postaven před hotovou věc. Na druhou stranu rozumím, že státní kasa není v dobré kondici a něco se stát musí. Stále se rozevírají nůžky mezi platy ve státním a soukromém sektoru, které jsou výrazně nižší, a z toho plynoucí inflační tlaky jsou hrozivé.

Pro mě je zásadní prioritou, aby byl naplněn slib, že průměrné platy učitelů budou na 130 procentech průměrné mzdy.

Podle dostupných zdrojů se průměrný plat učitele pohybuje kolem 45 tisíc hrubého a obecný průměr v zemi činil za třetí kvartál 37 500 korun, takže podle toho je plat učitele na 120 procentech průměru…

To je složitější. Tento týden jsem si vyžádal aktuální čísla od svého ministerstva a z nich plyne, že platy učitelů jsou na 132 procentech průměrné mzdy. Vývoj budeme nadále sledovat a snažit se dát do školství objem prostředků i v nadtarifních složkách tak, aby to bylo zachováno.

Jaký podíl by měl jít na odměny?

Tarifní složka se zvýší o dvě procenta a dalších 0,5 procenta půjde do nadtarifu. Vzhledem k tomu, že máme rozpočtové provizorium, tak bitva o nadtarif teprve přijde.

Učitelé mají za sebou náročný rok a půl, na svých bedrech nesli náklady brzdění pandemie…

Nejen nesli, ale pořád nesou a ponesou.

Ano, teď musí zvládat hlavně testování ve školách, ale předtím měli skoro nepřetržitou distanční výuku, kterou se učili dělat za pochodu, teď třeba dohánějí s dětmi zameškané učivo. Když se říká, že nejsou v první linii a nezaslouží si šestiprocentní růst jako zdravotníci, jak jim to vysvětlíte?

Budu se snažit vysvětlovat, že hlavní bude zachovat objem prostředků plynoucích na jejich platy, aby byl zachován ten poměr 130 procent k průměrné mzdě. Nesdílím názor, že veškeré peníze pro učitele musí být v tarifu, tedy aby dobrý i špatný učitel měl stejné peníze. Ředitelé mají teď už dostatečný prostor pro to, aby odměnili učitele, kteří jsou dobří.

Mám manželku učitelku a vím, jaké peníze nosí domů. Často se bavím s kamarády řediteli a vím, jaké odměny dostali učitelé na konci roku za covid. Mým cílem bude, aby objem prostředků zůstal v takovém měřítku, aby to bylo na 130 procentech a aby ti, kteří se potýkají s covidem, mohli být dostatečně odměněni.

Jak budou fungovat školy v další vlně pandemie?

Omlouvám se, nemám křišťálovou kouli, ale začátek dobře nevypadá. Od prvního dne se snažím s vládou připravit na další vlnu způsobenou variantou omikron. Zařídili jsme dostatečné množství testů, rozesíláme do škol informace, že se bude testovat dvakrát týdně, jak má testování v prvních 14 dnech vypadat, abychom po návratu do škol zachytili co největší virovou nálož, aby se nešířila dál.

Zkušenosti z Francie nebo Dánska ukazují, že varianta omikron umí vyhnat čísla vysoko mnohem rychleji než varianta delta, a velí k obezřetnosti. Hned na prvním jednání vlády jsem zařadil mimořádný bod – nákup dalších testů, aby se nestávalo to, co v minulosti.

Třeba druhý den, co jsem byl ve funkci, jsme se modlili, aby testy zablokované v Budapešti nebo ve Frankfurtu dorazily do rána do ČR, aby je hasiči mohli rozvézt do regionů. To už by se nemělo stávat.

Jak to bude v praxi vypadat, když se ve třídě objeví pozitivní test?

V tom případě jde dotyčný do karantény, jak stanoví hygiena, případně jeho nejbližší kontakty. Ale ti ostatní ze třídy do karantény nejdou, ale testují se po dobu jednoho týdne každý den. Bude to náročné, ale je to jediná prevence, jak v budoucnu nezavírat celé školy. Takový bude režim v prvních 14 dnech nového roku a pak se uvidí.

Stále si stojíte za tím, že se školy zavírat nebudou?

Tento výrok je trochu posunutý. Řekl jsem to v reakci na návrh pana profesora Hajdúcha, aby se na přelomu října a listopadu zavřely školy na 14 dní. Ale trvám na tom společně s celou vládou, že školy jsou priorita a že se budou zavírat až jako poslední. A já se budu snažit ze všech sil, aby se nezavíralo celoplošně. I kdyby měly být školy otevřené jen v pár okresech, tak to stojí za to.

Takže ve vládě je nálada taková, že se spíše omezí výroba, než aby se omezovaly školy?

Doufám, že k tomu nebude muset dojít. Ale neuměl bych učitelům, žákům ani vlastnímu svědomí odůvodnit, že můžete jít na fotbal, na diskotéku nebo do nákupního centra a školy by byly zavřené.

A když si odmyslíme pandemii, na co se chcete v čele úřadu zaměřit?

Hlavní prioritou je aplikace Strategie 2030 do vzdělávání, na které se odborná veřejnost i politici shodli. Je to změna rámcových vzdělávacích programů a obecně změna směřování školství.